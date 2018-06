Por: Salvador Gaytán

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La estrella de internet, Vitali Zdorovetski, conocido en redes sociales como VitalyzdTV, subió un video a Twitter titulado When your friend smokes for the first time (Cuando tu amigo fuma por primera vez) en donde obliga a su mono a fumar marihuana.

Lo que parecía una broma, causó una reacción negativa entre sus seguidores.

When your friend smokes for the first time 😂😂 pic.twitter.com/d9yS12Acd2 — Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) June 8, 2018

En Twitter, el video ha acumulado 302 cometarios, en su mayoría negativos; ha sido compartido más de 1,4 mil veces y tiene más de 3,6 mil favoritos.