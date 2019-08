Ciudad de México (MiMorelia.com).- Brooke Houts subió un video a su canal de YouTube en el que golpea a su perro por molestarla mientras grababa.

En el video se ve cómo la youtuber estadounidense le da una bofetada a su perro cuando éste se para para lamerle la cara. La joven junto con su perro se pierden de la toma. Sin embargo, se escuchan unos golpes y gritos de la estrella de internet.

Enseguida la mujer se postra frente a la cámara, y el perro regresa para jugar con ella. Pero Houts lo contiene contra el suelo, le grita «¡basta!» y le escupe. El animal sale, pero regresa para continuar.

Luego de publicar el video, los 330 mil seguidores de la youtuber la criticaron. La mujer emitió una disculpa a través de su cuenta de Twitter.

Explicó que cuando grabó el video, «las cosas en mi vida exterior fueron menos que excepcionales». Agregó que su perro pesa 75 libras y «cuando está saltando en mi cara con la boca abierta, yo, como padre de un perro, tengo de demostrarle que este comportamiento es inaceptable».

To everyone who has been commenting on my social media as of recently: pic.twitter.com/gnxUbfVHdf

— b (@brookehouts) August 7, 2019