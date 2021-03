Ciudad de México (MiMorelia.com).- La cantante Yuridia aprovechó el Día Internacional de la Mujer para exponer su caso y es que cuando era una niña tuvo su primer acoso sexual.

En su cuenta de Instagram, la estrella salida de La Academia subió una imagen de ella a los 5 o 6 años y relata la situación de acoso, que la hizo sentir, miedo, y que lamentablemente le pasa a muchas niñas.

En su texto, Yuridia dice que un día se encontraba jugando con una vecinita en su recamara, se quedó sola y el hermano de la otra niña entró a la habitación, ahí el sujeto se bajó el pantalón y se masturbó frente a ella, mirándola fijamente a los ojos.

«En ese momento recuerdo haber sentido mi corazón a punto de explotar de lo rápido que latía, no sabía que significaba eso pero entendía que no era bueno», dijo

Tras ello Yuridia se metió a la cama de la recamara y el abusador terminó de tocarse, se subió el pantalón y se marchó «no me puso una mano encima o quizás no alcanzó a hacerlo«, dijo.

Tras ello la intérprete de «Amigos no por favor» manifiesta que no le contó a su mamá «porque la culpa la tenía yo» y le tomó 34 años para entender que no era así, esa y otras ocasiones de acoso las dejó pasar «porque siempre creí que me lo merecía».

Finalmente Yuridia agradeció a las mujeres que salen a las calles para luchar por seguridad, respeto y derechos.

Por: Redacción/AC