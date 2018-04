Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El ex One Direction, Zayn Malik estrenó este jueves Let Me, su nuevo sencillo que se encuentra ya disponible en YouTube y Spotify.

En Twitter, este día está en tendencia, pero no por la nueva canción si no por la modelo que aparece en el video, las fans dicen que parece la doble de la ex novia de Zyan, Gigi Hadid.

Tras audicionar en The X Factor y ser aceptado, la jueza Nicole Scherzinger sugirió que Zayn formase parte de un grupo llamado One Direction junto con Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson.

La creación del grupo se hizo realidad y los cinco fueron apadrinados por Simon Cowell. La agrupación llegó a la final del programa y quedaron en el tercer lugar. Aunque no ganaron, Cowell pagó un contrato para que firmasen con el sello discográfico Syco y ahí comenzó su fama.

Aquí te dejamos el nuevo video:

