Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como cada año, “la infección” del Zombie Walk regresa a Morelia, para lo que ya hay lugar y fecha confirmada, según consta en video subido a redes sociales oficiales.

Por medio de la página de Facebook de Zombie Walk se dio a conocer que la fecha para este evento será el próximo 9 de noviembre en la plaza Morelos.

Según lo anunciado, la congregación iniciará desde las 3:00 de la tarde, para partir por avenida Madero hasta el primer cuadro de la ciudad a las 18:30 horas, una vez que caiga la noche.

Este año regresa la infección por décima ocasión a la ciudad con actividades previas como Cine PÚTRIDO 2019 Conciertizarte (Concierto cultural), Cursos (Make Up), Expos (Horror), Tianguis Zombie Sale4dead, After of the Dead (Party), Zombies Got Talent y Concursos Zombie.

Las actividades para los que no van a desfilar iniciarán a las 2:00 de la tarde, posteriormente llegarán los participantes del desfile para iniciar más tarde el recorrido.

ZOMBIE WALK MORELIA | TRAILER OFICIAL 2019 ZOMBIE WALK MORELIA 2019 | Trailer OficialPresentamos el Trailer OficialZombie Walk Morelia #ZWM2019Este año regresa la infección por décima ocasión,Dirigido por Andrés DMCon locaciones del Centro Histórico de Moreliay la participación de muchos Zombies.SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE 2019PLAZA MORELOS (El Caballito)Iniciando actividades desde las 2pmCongregación Zombie 3pme inicio de recorrido 6:30pmcon rumbo al centro históricoAdemás de nuestras actividades alternas:Cine PÚTRIDO 2019Conciertizarte (Concierto cultural)Cursos (Make Up)Expos (Horror)Tianguis Zombie Sale4deadAfter of the Dead (Party)Zombies Got TalentConcursos Zombie#ZWM2019 Posted by Zombie Walk Morelia on Sunday, October 13, 2019

Desde hace 10 años se realiza en esta ciudad el Zombie Walk, y en cada edición los participantes y espectadores se cuentan en miles durante una noche de noviembre.

Por: Redacción/R