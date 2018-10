Zombie Walk Morelia ya tiene fecha y lista de actividades para este 2018

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El Zombie Walk Morelia ya tiene fecha y lista de actividades para su edición 2018.

Para este año el Zombie Walk se realizará el sábado 27 de octubre, y las actividades iniciarán desde las 12:00 y hasta las 21:00 horas.

Será en la plaza Morelos de esta ciudad que tenga lugar la concentración de personajes que año con año atraen la atención de morelianos y visitantes de otros puntos de México.

Este es un evento con causa que busca recaudar kilos de ayuda para los más necesitados del estado.

Algo de lo que se prevé que se realice es: Proyección Pútrido, Concientizarte, cursos FX Make Up, concierto urbano, sale4dead, After of de dead y algunos concursos.

