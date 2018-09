Zoológico de Morelia celebrará 48 aniversario con estas actividades

¿Sabias qué?… En los caballitos de mar, el macho da a luz a las crías, siendo una de las pocas especies animales que cambia los papeles en este aspecto. La hembra deposita los ovocitos en el saco ventral del macho y una vez dentro los espermatozoides los fecundan. ¡Descubre más en nuestro acuario! 🐾

Posted by Zoológico de Morelia on Thursday, May 3, 2018