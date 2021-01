Estados Unidos (MiMorelia.com).- Mark Zuckerberg anunció este jueves que las cuentas de Facebook e Instagram del presidente Donald Trump continuarán suspendidas de «manera indefinida y al menos durante las próximas dos semanas hasta que se complete la transición pacífica del poder».

Agregó: Su decisión de usar su plataforma para condonar en lugar de condenar las acciones de sus partidarios en el edificio del Capitolio ha perturbado con razón a la gente en los Estados Unidos y en todo el mundo. Ayer retiramos estas declaraciones porque juzgamos que su efecto, y probablemente su intención, sería provocar más violencia.

Esta suspensión se da luego de que la noche del miércoles también Twitter eliminó tres mensajes del presidente Donald Trump por incitar a la violencia, en el marco de las manifestaciones en el Capitolio.

Twitter colocó un mensaje en los tuits de Trump en el que advertía que los usuarios no podían responder, compartir ni darle «me gusta» a los mensajes del mandatario por incitaban a la violencia; explicó que Trump no podrá publicar durante 24 horas.

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021