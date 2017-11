Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- El cantante Sam Smith, estrenó el video de su sencillo One Last Song.

Este tema es el segundo lanzamiento de su disco The Thrill of It All, el cual fue presentado a inicios de noviembre.

El clip se grabó durante 25 horas y es una canción dedicada a un viejo amor de Sam Smith, a quien dedicó la letra de esta melodía.

Sam Smith regresará México el próximo 27 de julio del 2018 para presentarse en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Sam Smith ofrecerá concierto en México para el 2018

ljcr