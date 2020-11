Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La eficacia de la vacuna rusa contra Covid-19, Sputnik V, aumentó a 95 por ciento, según el último informe de la farmacéutica.

Este martes a través del sitio oficial de la Sputnik V, primera vacuna registrada contra este virus, se dio a conocer los datos preliminares de voluntarios obtenidos 42 días después de la primera dosis, y a 21 días después de la segunda dosis, que indican una eficacia superior al 95% de la vacuna.

BREAKING: Second interim analysis of clinical trial data showed a 91.4% efficacy for the #SputnikV vaccine on day 28 after the first dose; vaccine efficacy is over 95%

42 days after the first dose.

Read More: https://t.co/qfCZ9FG8WH

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 24, 2020