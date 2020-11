Estados Unidos (MiMorelia.com).- Este martes 3 de noviembre se llevan a cabo las elecciones para presidente de Estados Unidos, en la que compiten el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, pero ¿cuándo se sabrá quién gana?

Algo que es cierto es que en Estados Unidos no hay fecha ni hora establecida para dar un ganador, pero sí haya algunas orientaciones que te daremos para que te guies en la espera del resultado.

Today is your absolute last chance to vote in this election. If you haven’t voted early, I need you to vote today and stay in line as long as it takes. Our democracy is at stake. Go to https://t.co/EcbUdXjMe2 to find your polling location. pic.twitter.com/igwKdFba98

— Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020