Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estado de salud del ex fundador de las autodefensas en la Sierra-Costa, Cemeí Verdía Zepeda es estable tras la recuperación rápida que ha tenido en el hospital de Guadalajara, Jalisco, informaron sus familiares a través de redes sociales.

A tres días de la emboscada que sufrió el ex líder de las autodefensas por sujetos armados sobre la carretera Armería-Manzanillo cuando se dirigía a Michoacán, los familiares de Verdía Zepeda sólo han mencionado que el luchador social está fuera de peligro a raíz de las intervenciones quirúrgicas que recibió por parte del personal médico.

Por tanto, el ex líder autodefensa se encuentra en recuperación en un nosocomio privado de Jalisco. Los familiares han pedido esperar a que Verdía Zepeda esté en mejores condiciones para informar al respecto, por lo pronto agradecieron las muestras de apoyo de los habitantes de la comunidad de Ostula perteneciente al municipio de Aquila de dónde es originario el agricultor de papayas.

El jueves por la noche, el ex fundador del movimiento armado en la Sierra-Costa durante el 2012, se reportó que había sufrido una emboscada por sujetos fuertemente armados en la carretera Armería-Manzanillo cuando se dirigía a Michoacán. De ahí, sus acompañantes lo trasladaron a un nosocomio privado en Jalisco donde aún se encuentra recuperándose.

Fuentes extraoficiales, aseguraron que durante el atentado había fallecido el luchador social de Ostula, ya que las autoridades estatales no contaban con mayor información, sin embargo, los familiares inmediatamente expusieron en redes sociales y algunos medios de comunicación que Verdía Zepeda continuaba con vida aunque su estado de salud, en ese momento, sí era crítico.

Sin embargo, también se vertió la información que lo ocurrido durante la tarde-noche del pasado jueves, fue en una huerta papayera ubicada en Colima, cerca de la zona limítrofe con Michoacán, donde un presunto sicario baleó a Verdía Zepeda con un arma de fuego, al parecer, calibre .22.

Al día siguiente, en entrevista colectiva el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello dijo no tener información sobre el atentado del ex fundador de las autodefensas debido a que el suceso se presentó en Colima donde el gobierno michoacano no tiene «incidencia».

Desde el 2012 a la fecha, Verdía Zepeda ha sufrido tres atentados por sujetos armados y de todos ha salido ileso. Desde entonces ha denunciado la infiltración de grupos del crimen no sólo en las policías sino también en los movimientos comunitarios que en un inicio se levantaron para defender sus familias y el patrimonio de los delincuentes.

Por: Guadalupe Martínez/CA