Turquía (Rasainforma.com).- Un terremoto magnitud 7.0 sacudió la isla griega de Samos, y la costa egea de Turquía, según informaron el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas y la agencia oficial turca Anadolu.

Medios locales hablan de importantes daños materiales tanto en Grecia y el derrumbe de varios edificios en la provincia occidental de Izmir de Turquía.

6.5-7 mag quake 15 min ago off Izmir, Turkey. Takr care, best wishes pic.twitter.com/YxHSTlJEsR

La Presidencia de Gestión de Emergencias y Desastres de Turquía señaló que el sismo se centró en el Egeo a una profundidad de 16.5 kilómetros.

El alcalde de Izmir, Tunc Soyer, declaró a CNN Turquía que al menos unos 20 edificios se derrumbaron, mientras otras seis provincias presentaron pequeñas grietas

El gobernador de Izmir precisó que no había información inmediata sobre heridos e indicó que los equipos de búsqueda y rescate trabajan para localizar a las posibles víctimas.

Los medios turcos indicaron que el terremoto se sintió en las regiones del Egeo y Mármara, incluida Estambul. El gobernador de Estambul mencionó que no hubo informes de daños en la ciudad.

BREAKING – Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/1UWpYxWHeU

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020