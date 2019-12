Ciudad de México (MiMorelia.com).- Luego de ser acusado de agredir a una mujer , el hermano de Karen, joven reportada como desaparecida y localizada, ha dado la cara y esto dice sobre las denuncias en su contra.

En entrevista para FOROtv, Daniel Espíndola, habló sobre la denuncia de una usuaria en redes sociales que asegura él fue su agresor hace unos meses.

El texto, mismo que fue acompañado de imágenes, que la joven publicó en su cuenta de Facebook, reza lo siguiente: “ahora sí, el hermano de Karen fue mi agresor hace unos meses y todos me tiran de loca. ¿Qué esperan, que desaparezca o que me maten para que ahora sí tenga valor mi palabra? Así de chiquito es el mundo”.

Al respecto Daniel Espíndola relató: «Hace unos meses tuve un incidente con ella, en el cual ella me agrede y yo en mi intento de repelerla se lastima las manos y bueno, pues, quiero ofrecerle una disculpa pública, mi intención no fue hacerte daño, realmente fue repeler la agresión».

A través de su cuenta de Twitter el joven concursante en «Enamorándonos» detalló cómo ocurrieron los hechos con Carolina:

«Un sábado, fuimos a Bombay a festejar el cumpleaños de una amiga de la misma universidad. Para ese tiempo, llevábamos una buena relación con Carolina por la cual la invitamos. En el transcurso ella y sus amigas se pusieron muy borrachas.

Al final, se quería salir con una botella del antro que era de otra persona y tuvimos que intervenir para que no pasara a mayores.

En el camino, todos comenzamos a subir la voz por este incidente, todos. Hasta algunos vecinos salieron a ver qué onda. Ella y sus amigas le gritaron e inventaron a una patrulla que vigilaba la zona que las habíamos golpeado, cosa que era falsa.

Nos subimos al carro para irnos, ellas enojadas porque las ignoraron, comenzaron a rayar el carro en el que íbamos. Queriendo tirarle piedras. Nos bajamos del auto para detenerlas, no hicieron caso.

Empezó el forcejeo para quitarles las piedras y me mordió en el abdomen (aun tengo la cicatriz), me tiraron ella y su amiga, cayó mi cabeza en el pavimento, (aquí dejo la evidencia). Me levanto, ella corre hacia mi y la hago a un lado (vean sus marcas). En ese momento nos fuimos.

Me levantó una denuncia, la cual no llegó. Jamás me negué a hablarlo, aún con quien estuviera de por medio, porque yo no debo nada.

Me disculpé públicamente por mi error, no fue para afectarte. Yo estoy en la mejor disposición de rendir declaraciones».

— Espíndola (@DanielEspndola2) December 5, 2019

Adelanto además que no tiene nada que esconder y que el presentara denuncia ya que ha recibido mucho acoso.

Por: Redacción/CA