Ciudad de México (MiMorelia.com).-House of BTS llega a México este 13 de diciembre y cerrará sus puertas el 26 de enero del 2020, con mercancía oficial del grupo y las reacciones de ARMY han desatado la euforia.

Fue desde el jueves en la noche que algunas cuentas de Twitter comenzaron a compartir que la cuenta de la compañía BigHit, tendría una sorpresa para el fandom mexicano y fue esta mañana que despertaron con la gran noticia.

Hola, this time it's Mexico! See you at BTS POP-UP : HOUSE OF BTS in CDMX.

📍 Lago Zurich #245 (Plaza Carso-Puerta 5) Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo, CDMX

📅 13.12.2019 – 26.01.2020

⏰ 08:00 – 21:00#BTS_POPUP #HOUSE_OF_BTS_in_CDMX pic.twitter.com/bBuQOEfu6v

— BIGHIT OFFICIAL MERCH (@bighit_merch) December 6, 2019