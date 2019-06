Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general del estado, Adrián López Solís, informó que investigarán las presuntas amenazas y hostigamiento que denunció la presidenta del Comité de Comunicación Social en el Congreso del Estado, Miriam Tinoco Soto, en contra del directivo de un portal de noticias.

La legisladora independiente, Miriam Tinoco, demandó al comunicador, quien presuntamente la hostigaba y amenazaba para forzarla a incrementar el monto económico a convenir con el Congreso del estado, por concepto de publicidad.

En conferencia de prensa, narró que desde que comenzaron a firmar convenios con medios informativos para la difusión de actividades institucionales del poder Legislativo, el directivo del portal de noticias 90 Grados comenzó a hostigarla.

“En alguna sesión se pasa, se acerca a mí y me amenaza, que si no le subo al monto que quiere me va a destruir a través de su medio, en una dinámica ya de estarme siempre amenazando, yo le he comentado que las decisiones que se toman en el Congreso no son a título personal, aunque yo presido un Comité son decisiones colegiadas”, dijo.