Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 78 años de edad y 47 de carrera, Jesús González Adata es el comentarista deportivo con mayor trayectoria en Morelia. Durante su carrera le ha tocado narrar los triunfos y las derrotas más grandes de Monarcas, el equipo de futbol de Morelia.

Le puede interesar: ¿Qué derechos tutela la ley a favor de los adultos mayores en Michoacán? Conócelos

Los cambios en la tecnología y las reglas del balompié mexicano no han sido un impedimento para que él siga desde la radio narrando cada partido de Monarcas, como aquel 18 de agosto de 1972, cuando debutó como comentarista.

Muy buena tarde Jesús, cuéntenos, ¿cómo fue que debutó en la radio?

–Hola. Pues todo empezó cuando en 1962 tuve la inquietud de entrar al mundo de la radio; en ese entonces eran muy pocas las estaciones que había, pero tuve la suerte de conocer a José Martínez Ramírez, quien escuchó un poco de mi trabajo y me aceptó en una de sus estaciones.

¿Qué significó para usted llegar a este medio?

–Sentía mucha emoción porque en ese entonces todos escuchaban la radio; primero conduje algunos programas en la estación XEKW, que también era conocida como Radio 13, porque su frecuencia era 1300 AM.

¿Cómo fue que pasó de ser locutor a narrador deportivo?

–Fue muy interesante. Primero me pidieron que creara un programa de deportes, porque en ese tiempo eran muy populares; estuve planeado por mucho tiempo cómo se llamaría, pero por una u otra razón no quedaba concreto. Fue hasta el 18 de abril de 1972 que presentamos Deporti 13, que era un juego de palabras del nombre de la estación con el giro del programa.

¿Qué tal le fue con ese primer programa?

–Nos fue muy bien; teníamos mucha variedad, porque además de hablar sobre el equipo de Morelia, también hablábamos de Los Tarascos, que fue el primer equipo de basquetbol profesional que tuvo la ciudad, por allá de los años 70.

¿Y cómo fue el primer acercamiento con el equipo de futbol de Morelia?

–En julio de 1972 me tocó acudir a un evento del equipo, que entonces se llamaba Club Deportivo Morelia. Ahí, Julio Huerta, quien era uno de los integrantes del comité del equipo, me conoció y le agradé, al grado de pedirme que difundiera los partidos y también los narrara para la estación en la que trabajaba.

¿Cómo fue narrar su primer partido?

–Fue muy emocionante. Antes los partidos eran en el Estadio Venustiano Carranza, y fue un encuentro entre Morelia y el Inter Acapulco. Al principio estaba muy nervioso porque no sabía mucho de futbol, y días antes me agarré a leer las reglas, tipos de tiros y todo lo relacionado con el deporte.

¿Qué edad tenía cuando se convirtió en el narrador oficial de los encuentros deportivos del Morelia?

–Tenía 22, y puedo decirles que yo duré desde 1972 hasta 2005 como el único narrador; fue algo muy padre pero muy fuerte, porque se requiere de mucha responsabilidad y amor a lo que haces.

¿Su familia qué decía de su trabajo?

–Ellos encantados; mi esposa en todo momento me apoyó, y mis hijos, conforme crecieron, se emocionaban de saber a qué me dedico, incluso uno de ellos también es narrador.

¿Si tuviera que enlistar tres sucesos importantes durante su carrera cuáles serían?

–El primero sería en 1981, cuando Morelia se convirtió en un equipo de Primera División; fue toda una emoción porque, después de muchos años de búsqueda del ascenso, por fin se lograba que pudieran competir contra los grandes equipos.

El segundo fue el campeonato de 2000. Morelia se coronaba como el gran ganador del Torneo de Invierno en Toluca; ese día todos estábamos muy emocionados porque había sido una temporada cardiaca donde todo podía pasar.

El tercero fue que, tras el triunfo de Monarcas, fuimos invitados a la Copa Libertadores 2003, y yo fui invitado para ser el narrador oficial de los encuentros del equipo en Uruguay, Chile, Venezuela, Perú, Argentina, y poquito más y me tocaba Brasil, pero el América nos ganó por un gol.

A 48 años de su debut en los medios, ¿cómo se siente actualmente?

–Yo me siento feliz; sigo narrando mis partidos, ahora en MG Radio, y participo en muchos eventos; puedo decir que he hecho escuela, un sinfín de jóvenes se formaron conmigo y me da gusto ver que sigan adelante y ver que a mis 78 años todavía puedo dar mucha batalla.

¿Ha pensado en retirarse?

–Sí me he planteado la idea de retirarme, no porque ya quiera descansar; es más, el deporte es mi vida, pero quiero darle lugar a las nuevas generaciones; no sé si lo haga en uno, dos o tres años, es algo que he dejado postergado por mucho tiempo.

¿Hay algo que desee compartir al público?

–Pues muchas gracias, porque parte de mi trayectoria y mi éxito ha sido porque a la gente le ha gustado mi trabajo; a los que desean ser comentaristas, les pido que luchen por prepararse mucho y enfocarse a narrar hechos con la mayor veracidad posible; en el deporte no hay lugar para suposiciones o rumores, todo tiene que ser verídico y comprobable.

Le puede interesar: Urgen en Michoacán políticas de inclusión y atención al adulto mayor

CA