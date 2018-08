Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya tiene en sus manos la queja formal del ciudadano Eduardo Rubio Elosúa, quien denuncia abuso policial en un caso que ha generado una gran polémica entre el afectado y la saliente administración municipal de Alfonso Martínez Alcázar.

El conflicto surgió el pasado 11 de agosto, cuando elementos de la Policía Municipal detuvieron a Rubio Elosúa por, presuntamente, pasarse un semáforo en rojo frente a su domicilio, ubicado en la avenida Acueducto.

Le puede interesar: Acusan nuevo abuso de la policía de Morelia; habrá acciones legales

Los días siguientes a su detención el ciudadano se comunicó con medios locales para asegurar que las imputaciones eran falsas. Pero tras sus reclamos, la Comisión Municipal de Seguridad respondió con un desplegado en La Voz de Michoacán acusándolo de saltarse la señal de tránsito, de conducir en estado de ebriedad y de “prepotencia e influyentismo” para evitar la multa.

“Los elementos municipales ubicaron al vehículo luego de que se pasó un semáforo en rojo, tras lo cual se le dio seguimiento y se le marcó el alto en repetidas ocasiones (…). Cuando finalmente el conductor detuvo su vehículo, presentaba evidente aliento alcohólico y se negó a presentar su documentación a los oficiales, presumiendo que llamaría a funcionarios municipales para que no se le infraccionara”, dice el desplegado publicado en los medios locales.

Rubio Elosúa refuta esa versión

“Inventaron, además, que yo agredí física y verbalmente a uno de los policías”, acusa. “Pero es mentira. Fueron ellos quienes nos agredieron a mi esposa y a mí, bloqueándonos el paso para entrar a nuestro domicilio, esposándome y metiéndome dentro de una patrulla por 20 minutos, privándome de mi libertad y dejándome incomunicado.

“De haber sido como ellos dicen, yo estaría aún en la cárcel. Ningún policía permitiría ser agredido y no consignarlo en la infracción (sic)”, agrega.

Ante las versiones contrapuestas, tres hechos concretos ponen en duda la versión del Ayuntamiento: que sólo un día después la juez cívico que llevaba el caso le condonó la multa; que en la multa original no se consignaran insultos ni estado de ebriedad; y que hasta la fecha el Ayuntamiento se haya negado a exhibir el video que supuestamente lo inculpa.

“En el video exhibido en el juicio se aprecia claramente que yo nunca pude haber visto la luz roja, pues cuando cambió el semáforo yo ya había pasado. Esa prueba la presentó la propia Policía Municipal”, afirma Rubio.

El caso ha escalado, y en este momento numerosas voces ciudadanas exigen al Ayuntamiento que muestre el video para saldar definitivamente el tema.

Los hechos

El 11 de agosto, a las 1:30 horas, Eduardo Rubio fue detenido por elementos de la Policía Municipal, esposado e ingresado durante 20 minutos al interior de una patrulla, pese a que ningún reglamento faculta a los elementos de las corporaciones municipales a detener a ciudadanos por no respetar alguna indicación de tránsito.

El motivo oficial fue cruzar en rojo en el semáforo de Acueducto con Ventura Puente.

Venía de una cena de amigos transitando por Acueducto en dirección al centro de Morelia. Pasé por el semáforo en el momento que se encontraba en verde. Vi por mi retrovisor que me seguía un vehículo, al parecer una patrulla. No le di importancia, pues venía manejando a una velocidad moderada para llegar a mi domicilio particular. Indiqué con la luz intermitente que entraría a mi casa, y en ese momento el vehículo me bloqueó la entrada

Tras ello, los presuntos policías le pidieron que bajara del vehículo y les diera sus documentos.

“Les dije: ‘de acuerdo, pero yo también le pido que se identifique’. El policía sacó una credencial, y le dije a mi mujer que le tomara una foto a esa credencial, pero el policía me la arrebató y también me arrebató mis documentos. Entonces me esposaron”.

20 minutos permaneció Eduardo Rubio esposado en una patrulla

Según el afectado, en ese instante los policías lo acusaron de conducir en estado de ebriedad e insultarlos. La multa, de la que este medio tiene copia, no señala ninguno de esos motivos y establece como causal de la detención “no respetar las señales del semáforo”.

Respecto de los desplegados en medios, Rubio inculpa directamente al edil Alfonso Martínez Alcázar y al comisionado municipal para la Seguridad, Bernardo León Olea. “Ambos sabían que eso era falso, pues la multa ya había sido condonada y no había ningún otro cargo en mi contra. Esto ya rebasa la esfera de agravios contra mi persona. Esto es mentirle a toda la sociedad michoacana”.

El afectado indicó que esa fue la razón para ampliar la queja en la CEDH.

“Como parte afectada, tengo derecho a tener las pruebas; pero no me han dado el video que ellos usan para acusarme, ni una copia de la grabación del juicio, ni ningún documento relacionado con el juicio. Tampoco se las dan a la CEDH, y cuando mi abogado llama al Ayuntamiento, ellos cuelgan el teléfono. Por eso seguiremos exigiendo justicia”.

Flv Nz