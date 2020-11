Estados Unidos (MiMorelia.com).- En redes sociales se viralizó el video de una mujer que renunció a su empleo en un Walmart de Texas, en Estados Unidos, lo sorprendente del caso es que lo hizo por medio de un megáfono en la tienda acusando a sus compañeros de “pervertidos”.

La mujer fue identificada como Shana Regland, la empleada del supermercado fue quien publicó su video de renuncia, al parecer se encontraba harta de las personas con las que trabajaba.

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy

