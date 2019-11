View this post on Instagram

Para llegar lejos, es importante ir poco a poco, motivándote y tener confianza. No abras tu oídos a palabras destructivas y lenguas filosas, la envidia es la admiración disfrazada de impotencia de aquellos que no lograron lo que soñaban para su vida … si tú lo haz logrado como yo .. bendice a los que te critican !Feliz inicio de semana! 💋