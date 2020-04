Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los niños son uno de los sectores más afectados por la cuarentena debido a la pandemia del Covid-19, ya que sus actividades fueron interrumpidas y ahora deben permanecer en casa la mayoría del tiempo lo que ha provocado que sus padres busquen formas de distraerlos.

Un ejemplo fue lo que hizo una familia, la cual decidió convertir su escalera en un tobogán para que sus hijos se deslizaran.

Te puede interesar: ¡No todos los héroes usan capa! Papá arma cine para su hijo en casa

El usuario Antony Bradley fue quien compartió la grabación, que de inmediato se volvió viral debido al ingenio de los pequeños para divertirse durante el confinamiento.

Dad: “Hey kids, what do you miss the most about the park?” Kids: “Hmm…..all the slides!!” Dad: Got it! Honey, hold my beer!” Well done @bekreativ20! #DadsAreFun #Fatherhood pic.twitter.com/8vZMy5h1JM

— Anthony Bradley (@drantbradley) 26 de abril de 2020