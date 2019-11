Ciudad de México (MiMorelia.com).- Pati Chapoy, jefa y amiga del conductor Pedrito Sola ha revelado el estado de salud del también youtuber y confirmado que ¡sí está enfermo!

La preocupación por el estado de salud del también conocido como Tío Pedrito comenzó el pasado 30 de octubre cuando él mismo compartió a través de su cuenta de Twitter un mensaje.

Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien.

— Pedro Sola (@pedrosola) October 30, 2019