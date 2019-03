Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- ARMYs de Latinoamérica se han unido para dar inicio a un proyecto con el cual se pretende que fans del grupo de K-pop más hablado del mundo (BTS), envíen mensajes, tuits y correos a la empresa representante Big Hit, para que en este comeback, haya traducciones en español.

¿No sería fantástico que tomaran en cuenta a más de 20 países en los que hay ARMYs de habla hispana? Es desesperante para muchas fans el ver sus presentaciones, entrevistas y videos en vivo y no comprender lo que dicen, por ello es que se está haciendo este proyecto y aquí te contamos más para que te unas.

“Pretendemos hacer un envío masivo de e-mails a Big Hit y una tuiteada masiva con el fin de que Latinoamérica sea tomada en cuenta para que la información promocional de BTS sea colocada en español”, se lee en la descripción del proyecto inicial que fue compartido por la cuenta de Twitter BTS Stream RD.

¿Cómo participar en el envío de mensajes a Big Hit?

La PRIMERA ETAPA consiste en enviar un correo en INGLÉS, estos son los pasos:

1.- Abre tu correo, este irá dirigido a: bighit@ibighit.com con el Asunto: Spanish Subtitles in BTS PROMO Artista: BTS

Cuerpo del e-mail:

Hello BigHit Staff. We address you respectfully to let you know that we, spanish-speaking ARMY, are really concerned about the promotion of BTS’s music in our countries. We would love to have subtitles in BTS’s official MVs and information about their promotion translated. Below you can find a document that explains this idea. Thank you!

2.-Adjunta a tu e-mail el siguiente link (En el podrás encontrar los logros de algunos países hispanohablantes y la importancia de nuestro idioma). 👉🏻LINK

La SEGUNDA ETAPA consiste en volver a enviar el correo, pero ahora en COREANO, estos son los pasos:

1.- Abre tu correo, este irá dirigido a: bighit@ibighit.com con el Asunto: 빅히트에게 피드백을 요청합니다. Artista: BTS

Cuerpo del e-mail:

방탄소년단 신곡 뮤비에 스페인어 자막을 추가할 것을 강력하게 요청합니다. 이 라틴계열 및 스페인어 사용하는 나라의 팬덤에게 매우 중요합니다. 스페인어 자막을 추가함으로써 더 많은 팬유입과 유튜브 조회수를 가져올 수 있습니다. 현재까지는 번역이 정확하지도 않은 팬자막이 달린 비공식 뮤비 영상 조회수를 스페인어 국가들이 올리고 있습니다. 팬자막은 번역하는 사람에 따라서 오해의 소지가 생기기도 합니다. 공식 자막을 추가해줄것을 다시한번 강력하게 요청드립니다.

2.- Adjunta a tu e-mail el siguiente link (En el podrás encontrar los logros de algunos países hispanohablantes y la importancia de nuestro idioma). 👉🏻LINK

— #SpanishSubsInBTSPromo 🗣 🏁ARMY! Daremos inicio a la segunda etapa de envío de mail a BH, para hacer hincapié en la importancia de contar con subtítulos en español tanto en las promociones como MVs de @BTS_twt en este próximo comeback Pero esta vez lo haremos en

coreano🇰🇷 pic.twitter.com/sRNxBGUV52 — BTS Stream RD 「🇩🇴」 (@rdstreambts) March 21, 2019

Así que ya lo sabes, participa, envía los correos y sigue a las cuentas de Twitter:

@StreamARMYsPR @RadioBTSMEX @BTSXRADIOSCHILE @BTS_RADIOUY @BangtanVzla @BangtanNic @StreamBTSCOP @rdstreambts @BTS_streamPeru @BangtanPromoARG @btsxvotaciones

