Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la postura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de cancelar las Zonas Económicas Especiales (ZEE), el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Jesús Melgoza Velázquez, solicitó a la Federación que se dé a conocer cuál será la política pública que pueda sustituir a dicho proyecto y que permita el desarrollo económico y social de los estados del sur y sureste del país.

“Si la decisión la toma el presidente de que no será prioridad o que no continuará con las Zonas Económicas Especiales, lo que pediríamos es conocer el programa, el planteamiento que tiene el gobierno federal para sustituir esta política pública, por una que, sin duda sería mejor, yo esperaría eso”, expresó en entrevista telefónica con MiMorelia.com.

En ese sentido, el funcionario estatal adelantó que el próximo martes el gobernador Silvano Aureoles junto con otros siete mandatarios estatales, en los que se ubican las Zonas Económicas Especiales, presentarán un posicionamiento sobre un nuevo planteamiento de dicha política pública, “desde un enfoque más social y más incluyente, que permita a más empresas nacionales participar”.

Te puede interesar: Confirma AMLO desaparición de Zonas Económicas Especiales

Insistió en que es necesario contar con un proyecto o estrategia que permita el desarrollo social y económico de las entidades federativas del sureste, al igual que los estados del norte.

“Buscamos mejorar las condiciones de estos polígonos, llamándole cómo el presidente decida, pero hay que generar certidumbre de la inversión y que permita que atraigamos empresas, que tradicionalmente no vendrían a los estados del sureste y que normalmente se instalan en los estados del norte; si no les damos incentivos fiscales, no vamos a poder equiparar al norte con el sur en materia económica y social”, subrayó.

En su tradicional conferencia de prensa, el mandatario Andrés Manuel López Obrador respondió a los cuestionamientos sobre la continuidad de las ZEE, “era supuestamente para ayudar, pero nunca hicieron nada para ayudar; hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos, no se benefició en nada”, dijo.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo en Michoacán aseguró que la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas es la más avanzada, debido a que no hubo actos de corrupción en la adquisición de tierras para instalar dicho proyecto.

“En nosotros no aplica que hubiera corrupción en la compra-venta de tierra, porque en Michoacán no hubo tal, nosotros transferimos la propiedad legal del terreno, que era propiedad del Gobierno del Estado y que hace muchos años adquirió el gobierno federal, no se pagó un solo peso, por lo que no aplica está duda o especulación que en otros estados está vigente”, sostuvo.

Agregó que también en el puerto de Lázaro Cárdenas la empresa ArcelorMittal ha hecho una inversión cercana a los 300 millones de dólares para la construcción de una planta de laminado de acero y que una vez que se concluya “serán mil millones de dólares, lo que va a permitir una derrama importante y atraer otras empresas”.

R