En 2015, como gobernador de Indiana, captó la atención con su Ley de Restauración de la Libertad Religiosa; esta legislación permitía que los dueños de negocios actuaran conforme a sus principios religiosos, por lo que tendrían la libertad de negar atención o servicios a miembros de la comunidad LGBT.

GRAND RAPIDS is Fired Up for Four More Years of President @realDonaldTrump! @KarenPence and I were so grateful for the warm welcome tonight! We need you to get out and VOTE Michigan! #MAGA 🇺🇸 pic.twitter.com/CSHbvxalzF

— Mike Pence (@Mike_Pence) November 3, 2020